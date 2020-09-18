В каждом городе Подмосковья появится свой центральный парк
Центральный парк должен быть в каждом городе Подмосковья, это одна из целей деятельности Министерства благоустройства региона, заявил глава министерства Михаил Хайкин.
«Наша цель – чтобы в каждом городе был центральный парк. Если город большой, то парков должно быть несколько. Должен быть парк с развлечениями, досугом: это и кафе, и прокат, и аттракционы, чтобы мы могли дать активное времяпровождение. Лесопарк же – это тихий отдых, прогулки, спорт. Если город имеет историческое значение или это крупный город – нужна центральная улица, площадь, где люди могут погулять, нарядиться, зайти в кафе, купить сувениры. Мы стараемся, чтобы в городах появлялись территории разного типа, у нас получается этого достигать», – передает «Радио 1» слова Хайкина.
Он добавил, что многие задачи удаётся решать благодаря федеральной поддержке, оказываемой в рамках национального проекта «Комфортная среда».
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