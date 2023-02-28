В Калужской области подешевели свежая капуста и гречка
В Калуге 10 февраля прошло заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен продовольственных товаров. Во встрече также приняла участие рабочая группа по недопущению необоснованного повышения их стоимости.
На заседании было сказано, что за прошедшую неделю особых изменений цен не отмечено, при этом гречка и капуста подешевели на 0,5% и 1,9% соответственно.
Отмечается, что дефицита продуктов в Калужской области нет, а цены на бензин практически не изменились.
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