В Калуге День народного единства отметят праздничной программой

Праздничная программа под названием «#МЫ ВМЕСТЕ» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Калуги. Мероприятие начнется 4 ноября в 12.00 часов. На нём выступят творческие коллективы и солисты города.

Кроме того, праздник отметят в домах культуры по всему городу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертПраздникДень Народного ЕдинстваКалуга
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры