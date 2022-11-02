В Калуге День народного единства отметят праздничной программой
2 ноября 202219:53
Праздничная программа под названием «#МЫ ВМЕСТЕ» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Калуги. Мероприятие начнется 4 ноября в 12.00 часов. На нём выступят творческие коллективы и солисты города.
Кроме того, праздник отметят в домах культуры по всему городу.
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2 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru