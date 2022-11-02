В Калуге День народного единства отметят праздничной программой

Праздничная программа под названием «#МЫ ВМЕСТЕ» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Калуги. Мероприятие начнется 4 ноября в 12.00 часов. На нём выступят творческие коллективы и солисты города.

Кроме того, праздник отметят в домах культуры по всему городу.

