В Иркутской области ветеранам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Иркутской области предоставят единовременную выплату ко Дню Победы в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Участники и инвалиды... получат по 50 тыс. рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей — по 10 тыс. рублей. Граждане, наделенные статусом детей ВОВ, — по 6,5 тыс. рублей», — указали власти.
Единовременные выплаты получат свыше 67 тысяч жителей региона, на эти цели из бюджета выделили 459 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ в размере 80 тысяч рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru