В Херсонской области ввели регулирование цен на ряд товаров
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ввел регулирование цен на социальное значимые товары. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Регулирование цен в регионе вводится на период военного положения, уточнил Сальдо. Местный департамент промышленности и торговли представит перечень товаров, на которые установят предельно допустимые цены.
«Механизм регулирования установлен моим указом», - написал Сальдо.
Врио главы региона 18 апреля поручил изъять гражданские лодки и передать их военным. Владельцам маломерных судов пообещали компенсацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru