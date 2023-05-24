В Херсонской области ввели регулирование цен на ряд товаров

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ввел регулирование цен на социальное значимые товары. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Регулирование цен в регионе вводится на период военного положения, уточнил Сальдо. Местный департамент промышленности и торговли представит перечень товаров, на которые установят предельно допустимые цены.

«Механизм регулирования установлен моим указом», - написал Сальдо.

Врио главы региона 18 апреля поручил изъять гражданские лодки и передать их военным. Владельцам маломерных судов пообещали компенсацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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