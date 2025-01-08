В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углем

Полувагоны грузового поезда с углем сошли с рельсов на Тихоокеанской железной дороге в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, сход произошел вечером 6 января в районе станции 16-го Разъезда 461 км частной линии необщего пользования, идущей от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. Предварительно, сошли 39 груженных полувагонов. Никто не пострадал.

Обстоятельства ЧП и размер ущерба устанавливаются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, в результате с рельсов сошло 42 вагона с углем, напоминает Ura.ru.

