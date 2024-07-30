В Хабаровске задержали зампреда правительства края Никонова
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан в столице региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции», — отметил собеседник агентства.
С чиновником проводят следственные действия.
Никонов начал работу в качестве зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам в декабре 2020 года. До этого чиновник курировал координацию деятельности структурных подразделений, клинических комитетов, информатизацию и организацию социально-культурных мероприятий в департаменте здравоохранения Москвы, а также возглавлял поликлинику №1 Управления делами президента РФ.
Ранее по делу о коррупции задержали бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, напоминает 360.ru.
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