В Хабаровске задержали зампреда правительства края Никонова

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан в столице региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции», — отметил собеседник агентства.

С чиновником проводят следственные действия.

Никонов начал работу в качестве зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам в декабре 2020 года. До этого чиновник курировал координацию деятельности структурных подразделений, клинических комитетов, информатизацию и организацию социально-культурных мероприятий в департаменте здравоохранения Москвы, а также возглавлял поликлинику №1 Управления делами президента РФ.

Ранее по делу о коррупции задержали бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, напоминает 360.ru.

