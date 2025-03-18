В Хабаровске в филиале РАНХиГС обрушился потолок
Потолок обрушился в аудитории Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС в Хабаровске. Об этом заявили в прокуратуре Хабаровского края.
Надзорное ведомство обратило внимание на появившиеся в Сети сообщения об обрушении конструкции подвесного потолка в одной из аудиторий вуза.
«В момент произошедшего занятия в кабинете не проводились, никто из студентов не пострадал», - отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство Центрального района Хабаровска начало проверку после ЧП. Специалисты оценят соблюдение требований по обеспечению безопасности обучающихся образовательной организации.
Ранее потолок обрушился в бассейне одной из школ Владивостока, обошлось без пострадавших, правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, пишет 360.ru.
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