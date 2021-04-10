По прогнозам синоптиков, днем в столице будет 12-14 градусов тепла, без осадков. Температура воздуха в ночь на воскресенье может опуститься до +1 градуса.

Кроме того, Гидрометцентр обещает москвичам южный ветер 5-10 м/с и атмосферное давление около 755 мм ртутного столба.

В Московской области в субботу ожидается 10-15 градусов тепла, однако ночью температура может опуститься до минус двух градусов.

