В Гидрометцентре москвичам рассказали о погоде в субботу
Температура воздуха до +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, днем в столице будет 12-14 градусов тепла, без осадков. Температура воздуха в ночь на воскресенье может опуститься до +1 градуса.
Кроме того, Гидрометцентр обещает москвичам южный ветер 5-10 м/с и атмосферное давление около 755 мм ртутного столба.
В Московской области в субботу ожидается 10-15 градусов тепла, однако ночью температура может опуститься до минус двух градусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- В Гидрометцентре москвичам рассказали о погоде в субботу
- В США опровергли влияние вакцины Johnson & Johnson на образование тромбов
- Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации в Донбассе
- Экс-глава регионального центра стандартизации задержан в Красноярске
- Компанию Alibaba оштрафовали на 2,78 млрд долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru