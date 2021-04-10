В Гидрометцентре москвичам рассказали о погоде в субботу

Температура воздуха до +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, днем в столице будет 12-14 градусов тепла, без осадков. Температура воздуха в ночь на воскресенье может опуститься до +1 градуса.

Кроме того, Гидрометцентр обещает москвичам южный ветер 5-10 м/с и атмосферное давление около 755 мм ртутного столба.

В Московской области в субботу ожидается 10-15 градусов тепла, однако ночью температура может опуститься до минус двух градусов.

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