В Феодосии около 25 тысяч человек остались без воды
Около 25 тысяч человек полностью или частично лишились водоснабжения из-за аварии на коллекторе в Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Вода Крыма».
«Произошла авария на канализационном корректоре, частично или полностью без воды около 25 тыс. человек», — отметили в компании, добавив, что проблемы зафиксированы в центре города.
Подачу воды планируют восстановить примерно до 17:00 мск. Для горожан по заявкам будет осуществляться подвоз питьевой воды.
Ранее в некоторых населенных пунктах Белгородской области возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru