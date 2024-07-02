В Феодосии около 25 тысяч человек остались без воды

Около 25 тысяч человек полностью или частично лишились водоснабжения из-за аварии на коллекторе в Феодосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Вода Крыма».

«Произошла авария на канализационном корректоре, частично или полностью без воды около 25 тыс. человек», — отметили в компании, добавив, что проблемы зафиксированы в центре города.

Подачу воды планируют восстановить примерно до 17:00 мск. Для горожан по заявкам будет осуществляться подвоз питьевой воды.

Ранее в некоторых населенных пунктах Белгородской области возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии, пишет RT.

