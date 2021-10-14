В Екатеринбурге перекрыли движение на кольцевой дороге из-за смога
ГИБДД перекрыла часть Екатеринбургской кольцевой дороги в связи с нулевой видимостью из-за густого смога. Об этом сообщает ТАСС.
Инспекторы закрыли движение на участке от Полевского тракта до Медного. Туман возник из-за горения торфяников.
Как сообщают местные СМИ, смог становится все плотнее, не исключается вопрос эвакуации жителей микрорайона Солнечный. В единой дежурной диспетчерской службе отметили, что «организуют силы, на данный момент идет речь об эвакуации района», однако пока «неясно, как будут приниматься решения», пишет Ura.ru.
Сильный смог и гарь наблюдаются в Екатеринбурге с 11 октября, напоминает РЕН ТВ. По данным МЧС, в одном из районов на окраине уральской столицы тлеет торфяник, открытого горения и угрозы жителям нет.
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