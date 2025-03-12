В Екатеринбурге 20 учеников лицея госпитализировали с острым гастроэнтеритом

Двадцать учащихся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета госпитализировали в Екатеринбурге с острым гастроэнтеритом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Массовое заболевание зарегистрировали в общежитии центра.

«За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет... В стационары госпитализированы 20 человек», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Ревде в Свердловской области несколько человек отравились в четырех точках общепита, Роспотребнадзор закрыл заведения на 30 суток, пишет Ura.ru.

