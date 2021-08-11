В Дубне запустили новую подстанцию
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Дубна», где дал старт работе питающего центра «Долино».
Запуск новой подстанции позволит обеспечить электроэнергией не только ОЭЗ, но и общежития университета «Дубна», участки для многодетных семей, дамбу и другие объекты, сообщили «Радио 1» в пресс-службе правительства региона.
«Это очень важный инфраструктурный объект для всего муниципалитета. Он предназначен для электроснабжения наших научно-производственных комплексов. Мы ожидаем, что к 2030 году их будет 77», – сказал директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев, принимавший участие в церемонии вместе с губернатором.
Особая экономическая зона «Дубна» является крупнейшей в стране по количеству резидентов. Как ожидается, к концу года здесь будут работать 180 компаний.
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