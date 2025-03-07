В детсаду в Хабаровском крае 12 детей пострадали из-за вспышки кишечной инфекции
Вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали в детском саду в поселении Заветы Ильича в Хабаровском крае. Об этом заявило региональное управление Роспотребнадзора.
«Управлением проводится эпидемиологическое расследование по случаю групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией ротавирусной этиологии в одной из групп МБДОУ №43 рабочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района», - отметили в ведомстве.
Всего пострадали 12 детей, трое были госпитализированы. Работу группы приостановили для противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Отмечается, что заболевание передавалось контактно-бытовым путем на фоне несвоевременной изоляции ребенка с симптомами инфекции.
Как отметили в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В свою очередь, прокуратура проверяет соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее в школе № 68 Хабаровска произошло массовое отравление детей, 25 учеников обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Специалисты обнаружили, что поставщик питания АО «Комбинат питания» нарушил санитарно-эпидемиологические нормы, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru