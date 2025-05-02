В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«В 06:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 05:49 мск на территории Кизилюртовского района... зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3», — указано в сообщении.
Подземные толчки зафиксировали близ села Инчха на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось на поверхности.
Жертв или разрушений в результате сейсмособытия нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Хорасан-Резави в Иране, пострадали 29 человек, пишет 360.ru.
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