В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В 06:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 05:49 мск на территории Кизилюртовского района... зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3», — указано в сообщении.

Подземные толчки зафиксировали близ села Инчха на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось на поверхности.

Жертв или разрушений в результате сейсмособытия нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Хорасан-Резави в Иране, пострадали 29 человек, пишет 360.ru.

