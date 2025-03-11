В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Дагестане. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки произошли в 09:30 мск, очаг залегал на глубине 10 километров.

«Отдаленность: 119 километров к северо-западу от Махачкалы, Россия; 20 километров к юго-западу от Цуриба», - говорится в сообщении на сайте EMSC.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке, напоминает РЕН ТВ.


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ФОТО: НСН
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