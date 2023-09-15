В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции
Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, пострадали 24 ребенка. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот.
Отмечается, что из-за вспышки заболевания в учебном заведении начались карантинные мероприятия, детей перевели на дистанционное обучение.
«Зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов. В основном у детей оно проходит в легкой форме, средняя степень тяжести зарегистрирована у трех ребят», — указали в администрации.
Как выяснилось по результатам анализов, вспышку спровоцировала норовирусная инфекция.
Ранее в школе №18 в Кызыле зафиксировали случаи кишечной инфекции, с жалобами к медикам обратились 45 человек. Пятерых учеников и одного взрослого госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru