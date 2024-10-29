В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного

Третьего из осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края, задержали в Чите. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее стало известно, что из исправительного центра 26 октября сбежали четверо осужденных. Двух человек — Ю. Русина и О. Чекрышева — задержали, напоминает RT.

«29 октября... в мкр КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А. Физическая сила и специальные средства не применялись», — указали в УФСИН.

Правоохранители в ближайшее время подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания беглеца.

Поиски четвертого сбежавшего — Николая Куйдина, который отбывает наказание за кражу — продолжаются.

