В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного
Третьего из осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края, задержали в Чите. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее стало известно, что из исправительного центра 26 октября сбежали четверо осужденных. Двух человек — Ю. Русина и О. Чекрышева — задержали, напоминает RT.
«29 октября... в мкр КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А. Физическая сила и специальные средства не применялись», — указали в УФСИН.
Правоохранители в ближайшее время подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания беглеца.
Поиски четвертого сбежавшего — Николая Куйдина, который отбывает наказание за кражу — продолжаются.
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