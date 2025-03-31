В Челябинске фрагмент стены здания колледжа обрушился на авто

Часть кирпичной стены колледжа обрушилась на автомобиль в Челябинске. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

По ее данным, на улице Трубников кирпичи упали на легковой автомобиль ГАЗ-31105 «Волга».

«Прокуратура Ленинского района... организовала проверку по факту обрушения стены здания колледжа», - указали в надзорном ведомстве.

Ранее в Москве в одном из магазинов стена рухнула на мужчину в процессе ремонта, пострадавшего передали медикам, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОбрушениеЧелябинск

Горячие новости

Все новости

партнеры