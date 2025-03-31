В Челябинске фрагмент стены здания колледжа обрушился на авто
31 марта 202509:50
Часть кирпичной стены колледжа обрушилась на автомобиль в Челябинске. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
По ее данным, на улице Трубников кирпичи упали на легковой автомобиль ГАЗ-31105 «Волга».
«Прокуратура Ленинского района... организовала проверку по факту обрушения стены здания колледжа», - указали в надзорном ведомстве.
Ранее в Москве в одном из магазинов стена рухнула на мужчину в процессе ремонта, пострадавшего передали медикам, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru