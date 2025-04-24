В Бурятии запретили продажу курительных смесей несовершеннолетним
Продажу курительных смесей несовершеннолетним запретили в Бурятии. Об этом заявил глава комитета народного хурала региона по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев.
Парламент республики на очередной сессии принял изменения в закон об установлении ограничений розничной продажи безникотиновой, бестабачной курительной продукции несовершеннолетним и запрета на вовлечение в процесс употребления такой продукции.
Как отметил Матхеев, в продаже доступны различные смеси, и из-за пробела в законодательстве их могли приобрести дети.
«На наш взгляд, никакие курительные смеси, никакие продукты, которые возможно курить, не должны продаваться несовершеннолетним. Полный запрет на все виды таких изделий введен», - заявил журналистам Матхеев.
Кроме того, в Бурятии ввели ответственность за вовлечение детей и подростков в процесс употребления таких изделий.
Ранее в России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу несовершеннолетним, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru