В Бурятии восьмиклассник умер во время урока
Ученик восьмого класса умер во время урока в школе в селе Нижняя Иволга в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по республике.
Инцидент произошел 18 декабря.
«Во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и скончался. Медицинскими работниками, которых вызывала педагог, проводились реанимационные мероприятия, которые не дали результата», — указали в СК.
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины гибели ребенка назначат судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее школьник умер в компьютерном клубе в Челябинске, по предварительным данным, он надышался газом из баллончика, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru