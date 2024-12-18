В Бурятии восьмиклассник умер во время урока

Ученик восьмого класса умер во время урока в школе в селе Нижняя Иволга в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел 18 декабря.

«Во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и скончался. Медицинскими работниками, которых вызывала педагог, проводились реанимационные мероприятия, которые не дали результата», — указали в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины гибели ребенка назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее школьник умер в компьютерном клубе в Челябинске, по предварительным данным, он надышался газом из баллончика, напоминает Ura.ru.

