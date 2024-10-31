В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
31 октября 202409:45
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на территории Бурятии к северу от озера Байкал. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
«На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее населенного пункта Холодное», — указали в ведомстве.
В населенных пунктах подземные толчки не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения работают штатно.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru