В Благовещенске ввели режим ЧС из-за снежной «бури столетия»
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске в связи со снежной бурей. Об этом сообщили в администрации города.
Отмечается, что соответствующее решение приняла комиссия по ЧС.
«Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями "бури столетия". ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно», — указали в мэрии.
Учеников школ города перевели на дистанционное обучение до пятницы включительно.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев назвал обстановку сложной, отметив, что «за два дня выпало столько же снега, сколько по нормам выпадает за всю зиму». Градоначальник призвал руководителей местных организаций помочь очистить от снега прилегающие территории и по возможности ближайшие автобусные остановки и пешеходные дорожки. Кроме того, Имамеев попросил жителей многоэтажных домов о помощи в уборке дворов.
Ранее в поселке Тикси Булунского района Якутии закрыли детские сады, школы и отменили женский труд из-за снежной пурги и порывов ветра до 38 метров в секунду, напоминает 360.ru.
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