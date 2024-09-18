В Благовещенске отложили вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов
Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора водителю, который обвиняется в ДТП с пятью погибшими пешеходами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Оглашение приговора должно было состояться 18 сентября.
«У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому [Евгению] Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение итогового судебного решения. В связи с этим суд возобновил судебное следствие», — отметили в пресс-службе.
Рассмотрение дела продолжат уже завтра.
ДТП в Благовещенске произошло 14 июня, напоминает «Свободная пресса». Пьяный водитель минивэна, который двигался на большой скорости, выехал на тротуар, сбив девять пешеходов. Пять пострадавших были несовершеннолетними. На месте аварии погибли трое, в том числе двое детей, еще шесть человек госпитализировали. Двое из получивших травмы позже скончались в больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru