В Благовещенске отложили вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов

Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора водителю, который обвиняется в ДТП с пятью погибшими пешеходами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Оглашение приговора должно было состояться 18 сентября.

«У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому [Евгению] Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение итогового судебного решения. В связи с этим суд возобновил судебное следствие», — отметили в пресс-службе.

Рассмотрение дела продолжат уже завтра.

ДТП в Благовещенске произошло 14 июня, напоминает «Свободная пресса». Пьяный водитель минивэна, который двигался на большой скорости, выехал на тротуар, сбив девять пешеходов. Пять пострадавших были несовершеннолетними. На месте аварии погибли трое, в том числе двое детей, еще шесть человек госпитализировали. Двое из получивших травмы позже скончались в больнице.

