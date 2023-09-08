В Бибиреве построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

В Москве в районе Бибирево было принято решение возвести спортивный объект на месте долгостроя. Брошенное строительство выявили специалисты Госинспекции по недвижимости, рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

По его словам, чаще всего заброшенные стройки не имеют перспектив и выключены из городской инфраструктуры. Недостроенные объекты могут быть демонтированы, если представляют опасность или непригодны к использованию.

«Еще один вариант – заброшенные объекты могут достроить и ввести в хозяйственный оборот, чтобы они приносили пользу горожанам. Наглядным примером является строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Бибирево на месте котлована», - отметил он.

Ранее на участке планировалось построить многоэтажную стоянку, но дальше котлована дело не пошло, а горожан возмущала заброшенная стройка. Теперь жители смогут пользоваться физкультурно-оздоровительным центром с двумя бассейнами. На объекте уже ведутся монтажные работы, завершить строительство планируют в 2024 году.

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