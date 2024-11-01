В Белгородской области 200 тысяч человек обучили оказанию первой помощи
Около 200 тысяч жителей Белгородской области обучили правилам оказания первой медицинской помощи с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Мы обучили почти 200 тысяч жителей... порядку, правилам оказания первой медицинской помощи. Понимаем, что в наших условиях это очень правильный навык», — отметил губернатор.
По словам Гладкова, власти стараются уделять особое внимание детям. Кроме того, в Белгородской области начали проводить чемпионаты по первой помощи.
Ранее в регионе оснастили школьные автобусы системами радиолокационной борьбы, предупреждающими о беспилотниках, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На территории нефтебазы в Ставропольском крае упал беспилотник
- СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке
- РОАД: Новые автомобили в РФ подорожали на 5% в октябре
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru