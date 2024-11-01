В Белгородской области 200 тысяч человек обучили оказанию первой помощи

Около 200 тысяч жителей Белгородской области обучили правилам оказания первой медицинской помощи с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мы обучили почти 200 тысяч жителей... порядку, правилам оказания первой медицинской помощи. Понимаем, что в наших условиях это очень правильный навык», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, власти стараются уделять особое внимание детям. Кроме того, в Белгородской области начали проводить чемпионаты по первой помощи.

Ранее в регионе оснастили школьные автобусы системами радиолокационной борьбы, предупреждающими о беспилотниках, напоминает РЕН ТВ.

