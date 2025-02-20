В Башкирии водитель въехал в здание кафе, один человек пострадал

Автомобилист въехал в здание кафе в башкирском городе Учалы, пострадал один человек. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

«На улице Ленина... напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулем Mazda СХ-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания», - сообщил Севастьянов в Telegram.

Травмы получил 18-летний работник общепита.

Как отметил Севастьянов, водитель был трезв, по его словам, он сел за руль после ночной смены и уснул.

Ранее в Новосибирске машина въехала в толпу людей у ледового дворца «Сибирь Арена», водитель не справился с управлением, напоминает RT.

