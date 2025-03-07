В Балаково все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
Все школы города Балаково в Саратовской области закроют на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников. Об этом заявил глава района Сергей Барулин в своем Telegram-канале.
По его словам, меры касаются всех школ Балаково и района. Соответствующее решение приняла межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия.
«Все школы города... и Балаковского района, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты на карантин с 8 по 16 марта», - подчеркнул Барулин.
Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ в России. По данным ведомства, у заболевших все чаще диагностируют грипп, преобладают вирусы B и A (H1N1), пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru