В Алтуфьевском районе Москвы продадут почти сотню парковок

На северо-востоке столицы будет продано 98 парковочных мест на многоуровневой автостоянке. Как сообщил замглавы Департамента по конкурентной политике Москвы Алексей Гаранин, автовладельцы смогут приобрести машино-места в наземном паркинге в районе Алтуфьевский, на улице Инженерная дом 5, корпус 2.

«Паркинг расположен недалеко от выезда на Алтуфьевское шоссе в черте жилой застройки, что обеспечивает жителям возможность приобрести машино-места в шаговой доступности от дома. Рядом есть вся необходимая инфраструктура: автомойки, пункты шиномонтажа и автосервиса, магазины сопутствующих товаров и АЗС», – рассказал Гаранин.

Площадь лотов от 13,6 до 26 квадратных метров. Подать заявку на участие в аукционах можно до 9 – 27 апреля, в зависимости от выбранного лота, а сами торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» с 19 апреля по 15 мая.

Для участия понадобятся усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, Москва стремится развивать предпринимательство и регулярно выставляет на торги различное имущество: земельные участки, здания, помещения и нестационарные торговые объекты. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в торгах можно не выходя из дома или офиса, так как вся процедура проходит онлайн.

