В аэропорту Надыма отменили временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропорту Надыма. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были введены в 08:00 мск и действовали до 10:21 по Москве. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Надым», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

Ранее временные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропорту Внуково в Москве, пишет 360.ru.

