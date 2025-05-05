В аэропорту Надыма отменили временные ограничения
5 мая 202510:59
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропорту Надыма. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры были введены в 08:00 мск и действовали до 10:21 по Москве. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Надым», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропорту Внуково в Москве, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru