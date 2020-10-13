В Адыгее объявили в федеральный розыск пропавшую девушку

Девушку, которая пропала в республике Адыгея 18 сентября, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по региону Юрия Адактилиди.

Как передает агентство, 17-летняя девушка находилась в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики, она вышла из дома и не вернулась. При себе она не имела ни телефона, ни документов.

СК уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ, "Убийство". В поиске пропавшей задействовано уже более 300 человек, в их числе добровольцы, сотрудники полиции и спасательных служб, члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", административные работники района.

Правоохранительные органы смогли выяснить, во что была одета и как выглядела девушка перед исчезновением. По словам Юрия Адактилиди, включение подростка в федеральный розыск поможет предпринять больше мер, в том числе дать ориентировку в большее количество районов и опубликовать информацию в СМИ, а также расширить зону поиска.

