В Адыгее объявили в федеральный розыск пропавшую девушку
Девушку, которая пропала в республике Адыгея 18 сентября, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по региону Юрия Адактилиди.
Как передает агентство, 17-летняя девушка находилась в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики, она вышла из дома и не вернулась. При себе она не имела ни телефона, ни документов.
СК уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ, "Убийство". В поиске пропавшей задействовано уже более 300 человек, в их числе добровольцы, сотрудники полиции и спасательных служб, члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", административные работники района.
Правоохранительные органы смогли выяснить, во что была одета и как выглядела девушка перед исчезновением. По словам Юрия Адактилиди, включение подростка в федеральный розыск поможет предпринять больше мер, в том числе дать ориентировку в большее количество районов и опубликовать информацию в СМИ, а также расширить зону поиска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Пашинян обвинил Турцию в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
- Объявлена стоимость новых iPhone 12 в России
- Минздрав Украины не исключил закупку российской вакцины от COVID-19
- Россия избрана в Совет ООН по правам человека
- Нижегородский стрелок купил справку для разрешения на оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru