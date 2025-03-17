В Абакане загорелся торговый центр
17 марта 202511:53
Возгорание произошло в торговом центре в Абакане. Об этом сообщили в управлении МЧС по Хакасии.
Как отметили в ведомстве, пожар зафиксировали на верхнем этаже торгового центра на улице Пушкина. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали десять человек.
По данным МЧС, открытое горение уже ликвидировано. Специалисты проводят проливку очага возгорания. Сведений о пострадавших не приводится.
Ранее в Благовещенске произошел пожар в хостеле, в результате погибли пять человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru