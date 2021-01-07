В 2021 году в Москве появится 11 новых станций метро
Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена в 2021 году пополнится 11 новыми станциями, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
До конца года на западном, юго-западном и южном участках БКЛ откроют станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино».
Кроме того, до конца 2021 года на БКЛ планируется полностью завершить проходческие работы.
Окончательно БКЛ замкнется в 2022 году. Её длина составит 70 километров, для пассажиров будет работать 31 станция, с которых можно пересесть на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные направления железной дороги.
БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии метрополитена на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, благодаря чему удастся разгрузить станции в центре столицы.
В пресс-службе мэра напомнили, что в 2020 году открылись семь новых станций столичной подземки: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская».
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