Увольнение отменяется

В Нижнем Тагиле удалось найти решение проблемы, связанной со скандальным увольнением сразу шести хирургов Центральной городской больницы № 1. Все они, как стало известно в среду, отозвали свои заявления об увольнении. Со всеми врачами достигнуты определенные договоренности, - сообщили ТАСС в городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения. Один из врачей сменит специальность, приняв решение перейти на должность доктора УЗИ. В Минздраве РБК рассказали, что хирургам дадут стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Кроме того, со 2 сентября в больницу примут двух новых специалистов. Еще в одной больнице города, Демидовской, где в июле уволились три хирурга, будут вахтовым методом работать специалисты из Екатеринбурга до тех пор, пока штат не будет полностью укомплектован.

А причиной, толкнувшей нижнетагильских хирургов на крайние меры, стали банальная нищета при чрезмерных нагрузках. По словам одного из хирургов горбольницы №1, оклад увольнявшихся врачей - 22 тысячи рублей. Дополнительный приработок дают дежурства – в нарушение трудового законодательства: днем - основная работа, ночью – дежурства, все вместе значительное превышает те 12 часов в сутки, что по закону можно работать без перерыва.

Повышение зарплат врачи видят только в отчётах руководства, рассказал в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин:

«Система оплаты труда в здравоохранении, которая основана на так называемых контрактах и стимулирующих выплатах, привела к тому, что передовые врачи как правило не получают нормальной зарплаты. Ситуация достигла критического уровня, и сейчас произошёл прорыв гнойника, который накапливался все эти годы», - заявил собеседник НСН.

Региональные власти должны активно вмешиваться в ситуацию, если зарплата врачей опускается ниже средней по экономике – так прокомментировал сегодня нижнетагильскую историю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главой государства была поставлена цель поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике в субъекте федерации. И, по словам Пескова, эта задача, «как докладывается главами регионов, выполняется». «Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров», - указал Песков.

Нижнетагильская история показывает, что пока заявления на стол показательно не положит целая команда специалистов, «активного вмешательства» ожидать не приходится.