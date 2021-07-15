Уровень сероводорода в воздухе Уфы превысил ПДК в три раза
В Уфе концентрация сероводорода в воздухе в три раза превысила предельно допустимую концентрацию. Это зафиксировала автоматизированная станция контроля на севере столицы Башкирии, у парка «Нефтехимик», сообщает министерство экологи и природопользования республики.
В том же районе выявлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода - в 1,1 раза. Министерство получило около ста жалоб на химический запах в воздухе из всех районов города.
При этом передвижные лаборатории министерства накануне взяли пробы воздуха в четырех точках Уфы, однако нигде не выявили превышений ПДК вредных веществ. На сегодня запланирован отбор проб воздуха в шести точках.
Жители столицы Башкирии уже третий месяц жалуются на регулярное появление неприятного химического запаха, а также на смог, замеры фиксируют превышение ПДК вредных веществ.
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