Уровень сероводорода в воздухе Уфы превысил ПДК в три раза

В Уфе концентрация сероводорода в воздухе в три раза превысила предельно допустимую концентрацию. Это зафиксировала автоматизированная станция контроля на севере столицы Башкирии, у парка «Нефтехимик», сообщает министерство экологи и природопользования республики.

В том же районе выявлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода - в 1,1 раза. Министерство получило около ста жалоб на химический запах в воздухе из всех районов города.

При этом передвижные лаборатории министерства накануне взяли пробы воздуха в четырех точках Уфы, однако нигде не выявили превышений ПДК вредных веществ. На сегодня запланирован отбор проб воздуха в шести точках.

Жители столицы Башкирии уже третий месяц жалуются на регулярное появление неприятного химического запаха, а также на смог, замеры фиксируют превышение ПДК вредных веществ.

