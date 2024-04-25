«Мосинжпроект»: в рамках реконструкции трамвайного маршрута в Саратове установили свыше 1,5 км рельсошпальной решетки

Специалисты холдинга «Мосинжпроект» продолжают выполнять укладку рельсошпальной решетки на трамвайном маршруте № 8 в Заводском районе Саратова. В настоящий момент установили более 1,6 тысячи метров в двухпутном исчислении. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Холдинг продолжает участвовать в проекте комплексного развития электротранспорта в Саратове. На восьмом трамвайном маршруте, связывающем поселок Комсомольский и стадион «Волга», в активной стадии находится ключевой этап работ – устройство рельсошпальной решетки. В ближайшие недели к уложенным 1,6 тысячи метров добавится еще более 500 метров, что составит уже треть от всей протяженности маршрута», – отметил Юрий Кравцов.

В мае планируется начать следующий этап – монтаж контактной сети. Также ведется реконструкция двух тяговых подстанций, которые будут обеспечивать трамвайную линию электроэнергией.

По словам исполнительного директора, руководителя дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерия Кивлюка, на маршруте № 6 в Ленинском районе на северо-западе Саратова также скоро начнется укладка рельсошпальной решетки.

«Активно ведется устройство щебеночного основания трамвайного полотна, после чего можно будет приступить к устройству верхнего строения пути. Специалисты приступили к работам по монтажу сетей дождевой канализации. Также на шестом маршруте планируется приступить к устройству контактной сети», – сообщил Валерий Кивлюк.

Генеральным подрядчиком работ по модернизации трамвайных маршрутов является ООО «СП ТрансТоннельСтрой», входящее в холдинг «Мосинжпроект».

«Модернизация трамвайных маршрутов ведется в условиях плотной городской среды с развитой инженерной инфраструктурой. Сейчас выполняются вынос и защита коммуникаций, включая газ, электросети, водо- и теплоснабжение», – уточнил генеральный директор ООО «СП ТрансТоннельСтрой» Дмитрий Гринфельд.

Строители полностью обеспечивают безопасность и надежное функционирование систем жизнеобеспечения города, оказавшихся в зоне проведения работ.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

За годы работы специалисты «Мосинжпроекта» приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием холдинга за 12 лет ввели больше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо. Кроме того, компания создала ряд знаковых объектов гражданского строительства.





АО Мосинжпроект

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