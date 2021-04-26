Уникальная бессрочная программа «Коммунальный бонус» стартует в Подмосковье с 1 мая
Добросовестные плательщики за услуги жилищно-коммунального хозяйства в Московской области смогут рассчитывать на получение бонусов за своевременно оплаченные счета, начиная с 1 мая. Об этом информирует региональное министерство ЖКХ. Там отметили, что такая поощрительная программа пока единственная в своём роде во всей России.
Оплачивать коммунальные услуги с выгодой для себя жители Подмосковья смогут каждый месяц посредством онлайн-сервиса МосОблЕИРЦ. Причём программа не имеет сроков окончания. Уже сейчас в личном кабинете МосОблЕИРЦ числятся 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей. Это около 50% всех плательщиков коммуналки Подмосковья, уточнил заместитель председателя областного правительства Евгений Хромушин.
Как отмечает «Радио 1», «Коммунальный бонус» позволит онлайн-плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать преференции в форме скидок, купонов и промокодов на разнообразные товары и услуги. Программа объединила несколько десятков разных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и ресторанов.
Участнику надо выбрать бонус, заполнить короткую форму и получить доступ к промо-коду. Его можно распечатать или переслать себе на электронную почту. Перечень бонусов опубликован на сайте мособлеирц.рф.
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