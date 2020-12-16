Российские производители гречки пообещали снизить отпускные цены
Минсельхоз РФ заявил о стабилизации цен на гречневую крупу, чему в дальнейшем будет способствовать высокий урожай гречихи в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что по итогам встреч, на которых были рассмотрены, в том числе, вопросы ценообразования, основные производители гречки в России из Алтайского края, Орловской области и Башкортостана, на которых приходится около 70% производства, пообещали снизить отпускные цены на свою продукцию.
В Минсельхозе напомнили, что в 2020 году гречихи собрали порядка одного миллиона тонн, против 786 тысяч тонн в прошлом году.
Также в ведомстве сообщили, что были проведены встречи с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности, в ближайшее время обсудят ситуацию на рынке плодоовощной продукции и картофеля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря.
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