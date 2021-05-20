Умер экс-губернатор Пермского края Игумнов

В возрасте 84 лет скончался бывший губернатор Пермского края Геннадий Игумнов. Об этом сообщили в администрации главы региона.

Геннадий Игумнов был назначен указом президента на пост в 1996 году. В том же году он выиграл первые в истории области выборы губернатора по результатам второго тура. Он руководил Пермской областью до 2000 года.