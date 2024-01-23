Угроза схода лавин в горах объявлена в Карачаево-Черкесии
Опасность схода снежных лавин объявлена в горах Карачаево-Черкесии, из-за угрозы действует экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
Предупреждение действует до пятницы, 26 января, включительно. Как говорится в предупреждении, сход снежных масс может привести к повреждению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи. Кроме того, существует опасность для объектов инфраструктуры.
В МЧС также предупредили, что сошедшие лавины могут перекрыть автодороги, мосты и тоннели. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Росгидромета, на территории Карачаево-Черкесии в ближайшие дни ожидается от -2 °C до +4 °C, преимущественно без осадков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Угроза схода лавин в горах объявлена в Карачаево-Черкесии
- Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта
- В Госдуму внесен законопроект о выплатах за длительный брак
- В Словакии пообещали бороться против русофобии
- США и Япония договорились сотрудничать по санкциям против России
- Молодые люди избили двух подростков около ТЦ на востоке Москвы
- На северо-западе Китая три человека погибли после землетрясения
- Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций
- «Формула 1»: Гран-при Испании переедет в Мадрид
- В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru