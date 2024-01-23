Угроза схода лавин в горах объявлена в Карачаево-Черкесии

Опасность схода снежных лавин объявлена в горах Карачаево-Черкесии, из-за угрозы действует экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

Предупреждение действует до пятницы, 26 января, включительно. Как говорится в предупреждении, сход снежных масс может привести к повреждению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи. Кроме того, существует опасность для объектов инфраструктуры.

В МЧС также предупредили, что сошедшие лавины могут перекрыть автодороги, мосты и тоннели. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Росгидромета, на территории Карачаево-Черкесии в ближайшие дни ожидается от -2 °C до +4 °C, преимущественно без осадков.

