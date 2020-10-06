Учёные из Подмосковья разработали детектор солнечных частиц

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) представили новую разработку – детектор солнечных частиц.

Ожидается, что он поможет повысить уровень защиты космических кораблей и, как следствие, находящихся в них космонавтов от радиации.

Кроме того, прибор позволит более детально изучать природу возникновения солнечных вспышек, данные опубликовало у себя авторитетное издание Journal of Instrumentation, сообщили «Радио 1» в пресс-службе МФТИ.

Прибор получился довольно компактным. Он представляет собой цилиндр диаметром 3 см и высотой 8 см. В его состав входят 20 полистироловых дисков, которые подключены к фотодетекторам. Солнечная частица, проникая сквозь полимер, теряет часть кинетической энергии, которая переходит в световую. Её улавливает кремниевый фотодетектор, а полученный сигнал подвергается анализу.

Детектор солнечных частиц был изготовлен в Институте ядерных исследований РАН. Заказчиком работ выступил Институт космических исследований РАН. Финансовую поддержку проекту оказал Российский научный фонд.

