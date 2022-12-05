Учебный корпус на 500 мест сдадут в Ховрине в 2023 году
Учебный корпус на 500 мест, строящийся в Ховрине на улице Клинская, введут в эксплуатацию в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Здание готово на 67 процентов. Выполнено строительство монолитных конструкций здания. Ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей», – сказал Загрутдинов.
Учебный корпус будет предназначен для учащихся 8-11 классов. Пятиэтажное здание станет частью школы № 1474. Здесь, кроме учебных классов, появятся академический и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, библиотечный центр, зимний сад, актовый зал на 300 мест.
Территорию будущего учебного корпуса ждет комплексное благоустройство – высадят деревья, кустарники, цветники.
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