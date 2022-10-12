Участок МСД от МКАД до трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» готов на четверть

Южный участок московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» построен на четверть. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день идут работы по строительству левоповоротного съезда с МКАД на МСД, а также тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе. Также ведутся работы по возведению моста через реку Битца, эстакады через проектируемый проезд в жилой застройке «Битца», а также эстакады через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД.

Так, всего в рамках южной части московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» по проекту предусматривается строительство дорог протяженностью 11 километров, в частности, четыре эстакады, два тоннеля и один мост.

Рафик Загрутдинов подчеркнул, что возведение южного участка от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» поспособствует улучшению дорожной ситуации в Юго-Восточном округе. Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году закончить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории.

