У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5
25 октября 202412:38
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в акватории Тихого океана у южной группы Курильских островов. Об этом сообщил филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 17:31 (09:31 мск).
«Эпицентр располагался в 78 км южнее села Малокурильское на глубине 58 км», — подчеркнули специалисты.
Жители острова Шикотан, на котором находится населенный пункт, ощутили толчки силой в три балла.
Ранее у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru