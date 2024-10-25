У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в акватории Тихого океана у южной группы Курильских островов. Об этом сообщил филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 17:31 (09:31 мск).

«Эпицентр располагался в 78 км южнее села Малокурильское на глубине 58 км», — подчеркнули специалисты.

Жители острова Шикотан, на котором находится населенный пункт, ощутили толчки силой в три балла.

Ранее у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РАНЗемлетрясениеКурильские Острова

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