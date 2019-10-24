Тверской губернатор: Жители должны заметить улучшение в городах

По национальному проекту «Жильё и городская среда» в Тверской области благоустроено 56 дворов и 80 общественных территорий. Об этом сообщил в четверг, 24 октября, губернатор Игорь Руденя в ходе совещания с главами муниципалитетов региона по реализации нацпроекта.

Глава региона напомнил, что решение жилищных вопросов, создание современной среды – это одна из фундаментальных задач. Её решение определяет качество жизни граждан, развитие целых секторов отечественной экономики. По словам Рудени, до 2024 года в Тверской области необходимо более чем в два раза увеличить объёмы жилищного строительства, повысить на 30% индекс качества городской среды, переселить свыше 5 тысяч человек из аварийного жилья.

По каждому направлению региональное правительство разработала проекты: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

В текущем году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 54 муниципалитетах идёт благоустройство 56 дворов и 93 общественных пространств. На эти цели выделено в 2019 году порядка 550 млн рублей, в том числе 411 млн рублей из областного бюджета.

Сейчас работы выполнены более чем на 77%: во всех запланированных дворах и на 80 общественных территориях. По словам губернатора, жители должны видеть, как территория меняется к лучшему.



