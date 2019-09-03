Тверская область на 40 процентов увеличит производство молока

В Тверской области будут построены современные высокотехнологичные молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод. Соглашение о сотрудничестве по реализации нового инвестпроекта подписало сегодня правительство региона с ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Румелко-Агро», сообщили в пресс-службе губернатора Тверской области.

По словам главы региона Игоря Рудени, это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Проект по производству и переработке молока предполагает создание порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры.

Планируемый объём вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 млрд рублей. Окончание строительства первой фермы должно произойти в 2020 году. Предполагается, что молокоперерабатывающий завод будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

В пресс-службе также отметили, что реализация проекта компании «Румелко-Агро» на 40% повысит объёмы производства молока в регионе, внесёт вклад в выполнение поручения президента России Владимира Путина по созданию бренда отечественной чистой, «зелёной» продукции.

