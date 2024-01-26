Туристическую водную тропу длиной 3 тысячи км создадут на Урале
Водный маршрут протяжённостью более трёх тысяч километров сформируют вдоль Уральских гор. Он будет проходить по рекам и озёрам с небольшими пешими переходами в составе эколого-туристического маршрута «Большая уральская тропа».
Создание маршрута планируется на этот год совместно со Свердловским отделением Русского географического общества, информирует областной департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. После создания данного трека общая протяжённость Большой уральской тропы составит более 5,5 тысяч километров.
Эколого-туристический маршрут «Большая уральская тропа» протянется рядом с казахстанской границей. Старт ему будет дан с Пермского края, затем маршрут пройдет по территории Свердловской и Челябинской областей и финиширует в Башкирии. Маршрут охватит многие природные достопримечательности Урала.
Маркировка «Большой уральской тропы» была проведена в прошлом году на протяжении 600 километров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», финансирование шло за счёт федерального гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru