Туристическую водную тропу длиной 3 тысячи км создадут на Урале

Водный маршрут протяжённостью более трёх тысяч километров сформируют вдоль Уральских гор. Он будет проходить по рекам и озёрам с небольшими пешими переходами в составе эколого-туристического маршрута «Большая уральская тропа».

Создание маршрута планируется на этот год совместно со Свердловским отделением Русского географического общества, информирует областной департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. После создания данного трека общая протяжённость Большой уральской тропы составит более 5,5 тысяч километров.

Эколого-туристический маршрут «Большая уральская тропа» протянется рядом с казахстанской границей. Старт ему будет дан с Пермского края, затем маршрут пройдет по территории Свердловской и Челябинской областей и финиширует в Башкирии. Маршрут охватит многие природные достопримечательности Урала.

Маркировка «Большой уральской тропы» была проведена в прошлом году на протяжении 600 километров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», финансирование шло за счёт федерального гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

