Туристическо-рекреационный кластер появится в районе поселка Кацивели в Крыму

Компания «Кипарис» стала победителем аукциона на недвижимое имущество в районе поселка Кацивели: теперь на месте недостроенного санатория «Фортуна» разместится туристическо-рекреационный кластер, сообщает «Крым 24».

Помимо средств от продажи пустовавшего много лет недостроя Крым получит инвестиции, налоговые отчисления и новые рабочие места. В министерстве имущественных и земельных отношений республики подчеркнули, что проект имеет большое значение для полуострова. Кластер станет точкой притяжения туристов в зимний сезон, привлечет в республику новых гостей, станет стимулом для развития смежных отраслей, задействует множество ресурсов Крыма.

Как отметили в ведомстве, выбранная для инвестпроекта территория, с одной стороны, находится в пределах Большой Ялты, и в то же время расположена вне населенных пунктов. Однако этот участок обладает транспортной инфраструктурой и туристическим потоком.

Для обеспечения нового туристического комплекса пресной водой в Кацивели построят опреснительные установки, которые будут подавать воду и туристам, и жителям поселка.

«Стройка будет вестись максимально бережно и займет около трех лет, оказывая минимальное влияние на местную эко-систему. Особое внимание уделим утилизации строительного и бытового мусора и сохранению природы Кацивели. Комплекс будет включать в себя развлекательные центры, рестораны, гостиницу на 500 номеров с сопутствующей инфраструктурой и игорную зону. Архитектурная концепция комплекса будет гармонична встроена в существующий ландшафт, чтобы не повредить визуальный образ побережья», — рассказала генеральный директор компании «Кипарис» Нелли Шатова.

Гендиректор подтвердила, что компанией «Кипарис» владеет бизнесмен Аркадий Ротенберг, который также является бенефициаром крымских гостиничных объектов «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и «Дача Рахманинов». Предприниматель планирует вложить в их реконструкцию около 15 млрд рублей.

