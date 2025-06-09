Турчак распустил правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Подписал указ об отставке правительства... С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности», - написал Турчак.

Глава региона добавил, что, согласно конституции, председатель правительства, заместители, министры должны пройти согласование с депутатами Госсобрания. Турчак намерен представить на этой неделе будущий состав правительства. Госсобрание рассмотрит предложенные кандидатуры 24 июня.

Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай в октябре 2024 года, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоАндрей ТурчакРеспублика Алтай.

Горячие новости

Все новости

партнеры