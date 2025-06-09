Турчак распустил правительство Республики Алтай
Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Подписал указ об отставке правительства... С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности», - написал Турчак.
Глава региона добавил, что, согласно конституции, председатель правительства, заместители, министры должны пройти согласование с депутатами Госсобрания. Турчак намерен представить на этой неделе будущий состав правительства. Госсобрание рассмотрит предложенные кандидатуры 24 июня.
Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай в октябре 2024 года, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru