Тулунский потоп на ручном управлении

Количество жертв наводнения, по данным на момент подготовки материала, достигло 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно. Эти цифры назвал вице-премьер РФ Виталий Мутко во время совещания у главы правительства Дмитрия Медведева. Со ссылкой на МВД Мутко сообщил также о 750 пострадавших, госпитализировано более ста пятидесяти человек.

Вышедшие из берегов после затяжных ливней реки затопили более 80 населенных пунктов Иркутской области. Это – около семи тысяч домов. Причем, наводнение оказалось настолько мощным, что уносило с мест частные дома и другие постройки. У моста на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в городе Тулун образовался затор из снесенных домов. Для его ликвидации в город прибыли саперы. Сейчас уровень воды в реке Ия стал спадать: он составляет 10,3 метра при критической отметке 7 метров. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял почти 14 метров. 28 июня в Тулуне прорвало дамбу.

Совещание по ликвидации последствий наводнения провел в ночь на воскресенье президент Владимир Путин, сделав остановку в Иркутской области по дороге из японской Осаки, где завершился саммит «большой двадцатки». На выплаты пострадавшим от стихийного бедствия направлен почти миллиард рублей. Семьи погибших получат по миллиону, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч рублей. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей. Выплаты начались, после того, как президент распорядился приступить к этому незамедлительно.

Список президентских поручений выплатами не ограничивается. Глава государства распорядился создать и оснастить пункты временного размещения, организовать бесперебойное снабжение питьевой водой, питанием, оперативно сформировать списки эвакуированных с указанием их фактического местонахождения, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости и многое другое. Впечатление такое, что без этого распоряжения ничего, в нем указанное, сделано не было бы. Во всяком случае, до прибытия в регион бедствия главы государства поспешности в реагировании на ситуацию не наблюдалось. Как отмечает «Газета.ру», режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области ввели только 28 июня, на третий день наводнения. На тот момент затопило города и поселки уже трех районов. В день введения режима ЧС прорвало дамбу в Тулунском районе и улицы райцентра стали реками, - напоминает издание. Как заявил Виталий Мутко, план действий по восстановлению инфраструктуры будет готов к вечеру вторника. Через неделю после начала паводка.

