Тулунский потоп на ручном управлении
В очередной раз только личное вмешательство президента России заставляет чиновников выполнять свои прямые обязанности.
Количество жертв наводнения, по данным на момент подготовки материала, достигло 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно. Эти цифры назвал вице-премьер РФ Виталий Мутко во время совещания у главы правительства Дмитрия Медведева. Со ссылкой на МВД Мутко сообщил также о 750 пострадавших, госпитализировано более ста пятидесяти человек.
Вышедшие из берегов после затяжных ливней реки затопили более 80 населенных пунктов Иркутской области. Это – около семи тысяч домов. Причем, наводнение оказалось настолько мощным, что уносило с мест частные дома и другие постройки. У моста на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в городе Тулун образовался затор из снесенных домов. Для его ликвидации в город прибыли саперы. Сейчас уровень воды в реке Ия стал спадать: он составляет 10,3 метра при критической отметке 7 метров. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял почти 14 метров. 28 июня в Тулуне прорвало дамбу.
Совещание по ликвидации последствий наводнения провел в ночь на воскресенье президент Владимир Путин, сделав остановку в Иркутской области по дороге из японской Осаки, где завершился саммит «большой двадцатки». На выплаты пострадавшим от стихийного бедствия направлен почти миллиард рублей. Семьи погибших получат по миллиону, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч рублей. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей. Выплаты начались, после того, как президент распорядился приступить к этому незамедлительно.
Список президентских поручений выплатами не ограничивается. Глава государства распорядился создать и оснастить пункты временного размещения, организовать бесперебойное снабжение питьевой водой, питанием, оперативно сформировать списки эвакуированных с указанием их фактического местонахождения, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости и многое другое. Впечатление такое, что без этого распоряжения ничего, в нем указанное, сделано не было бы. Во всяком случае, до прибытия в регион бедствия главы государства поспешности в реагировании на ситуацию не наблюдалось. Как отмечает «Газета.ру», режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области ввели только 28 июня, на третий день наводнения. На тот момент затопило города и поселки уже трех районов. В день введения режима ЧС прорвало дамбу в Тулунском районе и улицы райцентра стали реками, - напоминает издание. Как заявил Виталий Мутко, план действий по восстановлению инфраструктуры будет готов к вечеру вторника. Через неделю после начала паводка.
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